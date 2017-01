Roma, 2 gen. (askanews) - "Dopo lunghe giornate di ripensamenti e colpi di scena il consiglio regionale si è pronunciato e lo ha fatto negando il contratto giornalistico a tutti coloro che lavorano per l'istituzione Regione in Consiglio e in Giunta. Confermata invece la norma che prevede il contratto giornalistico per gli addetti stampa dei gruppi (emendamento Aurigemma). È prevalsa la linea del partito democratico, avallata e spinta dal presidente del consiglio regionale Daniele Leodori e alla fine accettata dal gruppo guidato da Massimiliano Valeriani, tradotta in un submaxiemendamento alla legge di stabilità che ha impedito il confronto democratico in aula sul punto". Così in una nota Lazzaro Pappagallo, segretario dell'Associazione Stampa Romana, spiegando che "a nulla sono valsi i nostri appelli, il conforto di scelte analoghe delle altre regioni tutte nel segno del contratto giornalistico, il forte sostegno della Fnsi". (segue)