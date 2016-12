Roma, 27 dic. (askanews) - Ha preso il via alla Pisana con la relazione dell'assessore regionale del Lazio al Bilancio, Alessandra Sartore, la seduta n. 69 del Consiglio regionale del Lazio che, da oggi e per i prossimi giorni, sarà impegnato ad esaminare il Bilancio 2017 che vale nel complesso 3 miliardi e 200 milioni, al netto del settore sanitario, delle risorse vincolate e delle partite tecniche. 2,7 miliardi di euro sono destinati alle spese in parte corrente e 500 milioni agli investimenti. Tra gli interventi che interessano i cittadini la rimodulazione dell'Irpef e tra le altre novità proposte dalla giunta, l'eliminazione del ticket regionale sulle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale. All'ordine del giorno dunque alla Pisana il "Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2015", l'"Approvazione del rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2015" e l'"Assestamento delle previsioni di bilancio 2016-2018".