Roma, 22 feb. (askanews) - "La vicenda dello stadio dimostra una volta per tutte che il vero sindaco di Roma è Beppe Grillo". Lo dichiara Stella Bianchi, deputata del Partito democratico.

"Ormai è evidente a tutti che chi decide nella Capitale non è la Raggi, votata dai cittadini romani, ma un signore di Genova dopo essersi consigliato con un socio a Milano. E tutto questo per dire ancora una volta no e lasciare Roma bloccata", conclude.