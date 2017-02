Roma, 2 feb. (askanews) - L'inchiesta che riguarda Virginia Raggi deve spingere M5s ad abbandonare la pretesa di essere "impermeabili" e diversi da tutti gli altri. Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Piazza pulita su La7. L'ex segretario Pd non festeggia: "Tutte le volte che in un Paese democratico c'è una smentita alla politica non è mai festa per nessuno. La grande adesione a 5 stelle risulta anche dalla sfiducia verso altre parti del sistema politico. Mettiamo altra sfiducia...".

"Loro - ha aggiunto - con questa storia di voler essere impermeabili finiscono per essere permeabili. Bisogna lavorare - loro, noi, tutti - all'aria aperta. Questa storia di blindarsi, di essere diversi da tutti, siamo un movimento... no, siete una parte, non dovete perdere la freschezza... Bisogna mettersi alla prova, misurarsi con la realtà, col fatto che non sei da solo nel paese. Porti freschezza? Benissimo, ma non sei da solo. Questo è un punto basico".