Roma, 21 dic. (askanews) - "L'attenzione di tutti è focalizzata a garantire la massima sicurezza alla città ma vogliamo garantire il normale svolgimento della vita quotidiana e far sì che tutti possano godere delle feste in maniera assolutamente ordinaria e serena, per far sì che la festa rimanga tale; e su questo tutte le forze dell'ordine e lo stesso ministro Minniti hanno espresso massima coesione". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto a Palazzo Valentini, a Roma, dopo l'attentato avvenuto a Berlino.

La Raggi ha sottolineato che "la sicurezza sarà capillare ma non percepita e sarà assicurato il normale svolgimento delle festività".