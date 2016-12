Roma, 21 dic. (askanews) - "Confermiamo il dispositivi e i servizi di sicurezza previsti dall'ordinanza giubilare in tutte le sue misure, ci sarà una semplice rimodulazione rinforzando obiettivi particolare, soprattutto i centri commerciali e i mercati e in genere dove ci sarà una maggiore presenza di cittadini e turisti". Lo ha detto il questore di Roma, Nicolò D'Angelo, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto a Palazzo Valentini, in seguito all'attentato terroristico a Berlino. "Bisogna - ha sottolineato il questore - garantire la sicurezza ma vivere la nostra vita senza particolari allarmismi".