Roma, 21 dic. (askanews) - Alla luce dell'attentato di Berlino, dove un tir si è lancaito sulla folla in un mercatino di Natale, anche a Roma "ci sarà una maggiore attenzione all'ingresso dei Tir in città". Lo ha spiegato il prefetto di Roma, Paola Basilone, al termine del Comitato per l'ordine el a sicurezza pubblica che si è svolto oggi a Palazzo Valentino. "La polizia stradale - ha sottolineato il prefetto - rafforzerà i controlli all'ingresso di questi mezzi, mentre con la polizia municipale e l'amministrazione verranno anche puntualizzate in maniera dettagliata le regole per le operazioni di carico e scarico merci". A questo proposito la sindaca Virginia Raggi, presente anche lei al Comitato, ha puntualizzato: "Ci stavamo già lavorando e adesso accelereremo".

Per quanto riguarda, invece, eventuali pedonalizzazioni o interdizioni al traffico il prefetto ha ricordato che "intorno al Vaticano è già attiva una tale interdizione e sarà ulteriormente rafforzata", inoltre per quanto riguarda "eventuali provvedimenti di chiusura al traffico in occasione di eventi particolari o manifestazioni saranno poi predisposti in specifico".