Roma, 21 dic. (askanews) - Oltre alla massima attenzione nelle aree di maggiore concentrazione di cittadini e turisti, dopo l'attentato di Berlino, a Roma saranno predisposte "misure di sicurezza particolari per gli eventi dell'ultimo dell'anno". Lo ha sottolineato il prefetto di Roma, Paola Basilone, dopo la riunione dlel Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

"Nei prossimi giorni - ha spiegato il prefetto - il questore di Roma predisporrà delle ordinanze per dettagliare le attività più specifiche in relazione agli eventi natalizi e soprattutto in relazione agli eventi dell'ultimo dell'anno", sia per il 31 che per il primo gennaio, ha specificato.