Rimane in piedi dispositivo Giubileo, non aumenteranno i militari

Roma, 21 dic. (askanews) - Già subito dopo l'attentato terroristico di Berlino a Roma "c'è un'attenzione particolare per tutti gli eventi che si terranno in concomitanza con le festività natalizie, e alla luce dell'evento di Berlino ci sarà una maggiore attenzione alla sicurezza nelle zone di massima concentrazione". Lo ha sottolineato il prefetto di Roma, Paola Basilone, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto oggi nella Capitale. Il prefetto ha evidenziato "la totale condivisione di tutti i partecipanti al Comitato" per le linee da adottare.

Basilone ha ricordato che "il Giubileo è stato un test molto importante che ha dato un risultato straordinario, con 30 milioni di pellegrini, che si sono avvicendati nella città senza particolari allarmismi, ma in un clima di serenità". Quindi "il dispositivo di sicurezza si è dimostrato efficace e verrà mantenuto in piedi, tranne qualche piccolo ridimensionamento del dispositivo complessivo e rimodulamento". In particolare, ha spiegato il prefetto, non ci sarà un incremento della presenza dell'esercito, "sono presenti duemila militari, e manterremo i dispositivi attuali".

