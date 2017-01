Roma, 12 gen. (askanews) - "Applicare alla gestione del Colosseo e dei Fori lo stesso modello concepito per altre zone del Paese è una decisione infelice. Se il Parlamento prima e il ministro Franceschini avessero avuto meno fretta, avremmo potuto cogliere l'occasione per prendere insieme una decisione di portata storica, utile a tutto il Paese. Viceversa, considerare il Colosseo e i Fori come una macchina che produce denaro, asseconda il consumo mordi e fuggi del turismo a Roma". Dalle pagine del Corriere della Sera, il vice sindaco di Roma e assessore alla Crescita culturale, Luca Bergamo, critica l'istituzione del Parco archeologico del Colosseo, presentato nei giorni scorsi da Franceschini.

"I primi ad avere diritto di vivere e godere del patrimonio di Roma - sostiene Bergamo - sono coloro che vi abitano. Nel momento in cui avremo reso questo stabilmente possibile, avremo nettamente migliorato la qualità della vita nella città e per conseguenza aumentato la capacità di attrarre turismo sostenibile e di generare valore anche per il tramite di impresa che innova e non grazie allo sfruttamento intensivo del nostro patrimonio a meri fini di biglietteria".

Secondo il vicesindaco "una vera trasformazione del centro di Roma deve necessariamente prevedere che molta parte di ciò che oggi è accessibile a pagamento possa essere attraversato liberamente. Con il biglietto si dovrebbe viceversa regolare l'accesso ai monumenti o aree di particolare attrazione come il Colosseo, i luoghi del Palatino, i Mercati di Traiano e altri ancora. Invece di un museo per i turisti, Roma può offrire a chi la vive e al mondo un incredibile spazio pubblico, un unicum che lega storia e vita contemporanea, sulle orme della città antica". (Segue)