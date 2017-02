Roma, 9 feb. (askanews) - Non sono previste decisioni a breve per la sostituzione dell'assessore all'urbanistica del comune di Roma Paolo Berdini, caduto in disgrazia dopo l'incauto colloquio con La Stampa fitto di pesanti considerazioni sulla sindaca Virginia Raggi.

Secondo fonti del Campidoglio Raggi si confronterà con la sua maggioranza per decidere su una eventuale sostituzione. L'ipotesi che sia Emanuele Montini il sostituto viene in queste ore considerata improbabile.