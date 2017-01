Roma, 16 gen. (askanews) - "Ora faremo chiarezza su quanto accaduto e prenderemo seri provvedimenti. Stiamo riportando la legalità dove finora è mancata. Non vogliamo esistano più zone d'ombra dove corruzione e malaffare trovano terreno fertile per diffondersi. Grazie ad un esposto presentato dal Movimento 5 Stelle e al prezioso lavoro della magistratura, della Polizia Locale e della Guardia di Finanza si fa luce sulla vicenda controversa del progetto del piano di zona B50 "Monte Stallonara". È stata aperta un'indagine per una truffa da 14 milioni di euro ai danni del Comune di Roma e della Regione Lazio. Indagati anche per abuso d'ufficio un dirigente e un funzionario del Dipartimento comunale Programmazione e Attuazione Urbanistica". Così in una nota l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Paolo Berdini.

"In pratica i dipendenti comunali, abusando del loro potere, davano il via libera ai prezzi di concessione accontentandosi della semplice dichiarazione dei Consigli di amministrazione mentre invece era necessario che i prezzi di cessione fossero approvati e deliberati dai soci delle cooperative. I soldi poi venivano fatti sparire nelle casse delle cooperative in una sorta di scatola cinese", spiega.

