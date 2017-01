Roma, 5 gen. (askanews) - La Banca di Credito Cooperativo di Roma ha perfezionato, a valere dal 1° gennaio 2017, l'acquisizione delle attività e passività della Banca di Frascati Credito Cooperativo. Lo comunica una nota della società.

La realtà incorporata conta 13 dipendenti. Al 30 giugno 2016 la Banca di Frascati ha registrato 29,6 milioni di euro di crediti alla clientela e una raccolta diretta di 47,1 milioni di euro.

La Banca di Frascati ha chiuso l'esercizio 2015 con una perdita di 612.638 euro e anche per il 2016 è attesa una perdita operativa.

"L'acquisizione della Banca di Frascati, realizzata in piena armonia con la Federazione Bcc Lazio Umbria Sardegna, oltre a rappresentare per Bcc di Roma un naturale completamento e rafforzamento in un'area contigua, è un'operazione attuata in spirito mutualistico, che prevede un intervento nei confronti di una BCC in difficoltà operative per le piccole dimensioni, tali da non consentire quelle economie di scala necessarie oggi per operare proficuamente. Il nostro intervento consentirà di rilanciare l'attività creditizia e commerciale sulla base di una più ampia gamma di servizi e di prestazioni creditizie, salvaguardando altresì posti di lavoro", ha affermato Francesco Liberati, Presidente di Bcc di Roma.