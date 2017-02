Roma, 21 feb. (askanews) - Beni immobili, azioni e terreni riferibili al banchiere Giampietro Nattino, presidente del Cda della Banca Finnat Euramerica Spa, per 2,5 milioni di euro, sono stati sequestrati su richiesta della Procura di Roma dai militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Le Fiamme gialle - si spiega in una nota - hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente disposto dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma.

Le indagini coordinate dalla Procura di Roma e svolte dai militari della Gdf, hanno permesso di accertare - si aggiunge che Nattino ha avuto la disponibilità di depositi accesi sia presso lo Ior, sia presso l'APSA (Amministrazione Patrimonio Santa Sede Apostolica), rapporti entrambi chiusi nel marzo 2011, in coincidenza con l'introduzione nello Stato della Città del Vaticano della prima legislazione antiriciclaggio.

Attraverso questi rapporti l'indagato - si sottolinea - avvalendosi strumentalmente dello schermo formale e dei canali bancari/finanziari del predetto Ente vaticano, ha posto in essere una complessa operatività di borsa dal cui esame sono emerse condotte penalmente rilevanti per manipolazione di mercato, per aver compravenduto a più riprese titoli di Banca Finnat Euramerica Spa - istituto bancario del quale Nattino è socio ed amministratore - "con modalità ritenute ingannevoli, artificiose ed idonee ad alterare sensibilmente il prezzo del titolo sul mercato, avendo egli operato occultamente in borsa sfruttando strumentalmente lo schermo formale dell'APSA, al quale sono state fittiziamente attribuite le relative transazioni".

Lo stesso Nattino - si spiega - è indagato per ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob, ex art. 2638 c.c., avendo comunicato a Borsa Italiana e a Consob dati non corrispondenti al vero, affermando di aver acquistato dall'Apsa azioni della Banca di cui è rappresentante legale laddove tali titoli risultavano - per il tramite dello schermo dell'ente vaticano - già propri. Con Nattino risultano indagati, a titolo di concorso, anche due dirigenti che, nel 2011, guidavano l'Istituto finanziario Apsa.