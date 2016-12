Roma, 28 dic. (askanews) - "Sono 17 le delibere finora approvate sui debiti fuori bilancio, per un totale di 3,5 milioni di euro circa. Questi i numeri dell'impegno del M5S evocato dal capogruppo Ferrara in un surreale comunicato. La verità è che la maggioranza si è presentata in ritardo a un appuntamento fondamentale per la città e ora rischia di far perdere a Roma i 137 milioni dell'apertura di credito del MEF, spazi finanziari preziosi per sanare debiti fuori bilancio". Così i consiglieri pd dell'Assemblea Capitolina, Valeria Baglio e Giulio Pelonzi. A testimonianza di quella che i consiglieri capitolini del Pd definiscono "impreparazione e dell'inadeguatezza di questa maggioranza anche la fine anticipata dei lavori dell'Aula oggi, convocata fino alle 20 ma terminata tre ore e mezzo prima. Ci auguriamo che il lavoro al photofinish della Giunta Raggi riesca a mettere a segno almeno un risultato utile per la città, utilizzando tutti e 137 milioni di euro disponibili", concludono.