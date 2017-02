Baglio (Pd) pubblica su Fb i "43 insuccessi della giunta Raggi"

Roma, 6 feb. (askanews) - La consigliera Pd dell'Assemblea capitolina Valeria Baglio risponde alla difesa di Grillo della sindaca di Roma pubblicando su facebook "i 43 insuccessi della giunta Raggi, che fanno di Roma una città in difficoltà e in cerca di una guida autorevole".

Nella lista delle "43 mancate azioni o di decisioni prese dalla maggioranza pentastellata a Roma" figurano ad numerose questioni legate alle nomine: le nomine e revoche dell'assessore al bilancio Marcello Minenna, dell'assessore Raffaele De Dominicis, del capo di Gabinetto Carla Raineri, dell'assessore all'Ambiente Paola Muraro ancora la nomina e revoca del capo segreteria Salvatore Romeo, la nomina di Raffaele Marra quale capo del personale e sua revoca "solo dopo l'arresto del 16 dicembre", la nomina e revoca del vicesindaco Daniele Frongia, precedentemente nominato e revocato capo di Gabinetto e del direttore del Dipartimento del Turismo per Renato Marra. Poi ci sono le dimissioni di Marco Rettighieri, direttore generale Atac e di Armando Brandolese, amministratore unico di Atac, per "differenze di vedute con la Giunta Raggi", le dimissioni di Alessandro Solidoro, amministratore unico Ama, in seguito alle dimissioni dell'assessore al bilancio Minenna.

Spicca nella lista anche il No alle Olimpiadi, il rinvio della decisione sullo stadio della Roma, e sono elencate una serie di mancanze, come "la mancata comunicazione alle famiglie dell'importo per i bollettini delle mense scolastiche e del trasporto", o "l'assenza di un piano industriale Ama e di un piano per le Partecipate", le "mancate decisioni per il progetto dell'area degli ex Mercati Generali", "mancata ricontrattazione del debito con Cassa depositi e prestiti", "mancata azione a tutela degli inquilini del Palazzo crollato in via della Farnesina", le "mancate decisioni sui Punti Verde Qualità" fino al "mancato collegamento streaming per le riunioni di Giunta e Commissioni":(Segue)