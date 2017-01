Roma, 24 gen. (askanews) - Non parla, non spiega perché. Continua a rimanere in silenzio Daniele Mezzatesta, incensurato, 38 anni, nullafacente, che oggi è stato condannato dal gup del tribunale di Roma, Giuseppina Guglielmi, per detenzione di armi e droga al termine del processo svolto in rito abbreviato. La pena stabilita del giudice è di 17 anni e quattro mesi di reclusione.

In casa dell'uomo, dove viveve con mogli e tre figli, sono stati trovati 6 chili di tritolo, sei fucili tra mitragliatori a pompa e canna mozza, una decina di pistole e oltre due quintali tra cocaina e hashish. L'inchiesta della pm Nadia Plastina, titolare del procedimento, è nata da un controllo su strada dell'automobile.

Dal giorno dell'arresto Mezzatesta non ha mai dato alcun tipo di versione sulla sua posizione, non ha voluto spiegare i motivi di tutte quelle armi e dell'esplosivo o degli stupefacenti. In ogni caso secondo quanto accertato dagli inquirenti pistole e fucili, anche con matricola abrasa, non sarebbero mai state utilizzate in fatti criminali.