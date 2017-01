Roma, 30 gen. (askanews) - Gli attori sono pronti alla mobilitazione per risolvere la vicenda del parcheggio di Largo Cardinale Micara, a due passi da Piazza San Pietro. Una struttura da oltre 37 mila euro al giorno occupata abusivamente dal Comune di Roma. Da anni, si legge in una nota, si cerca un accordo, ma adesso l'Ente benefico che ne è proprietario rischia la chiusura. Si tratta della Fondazione Piccolomini, che da sempre sostiene gli artisti teatrali anziani e indigenti grazie alle rendite degli immobili lasciati in eredità dal conte-attore Nicolò Piccolomini. Una sentenza del 2015 definisce occupante abusivo il Comune di Roma che da tempo non paga neanche più il canone di affitto di 2.500 euro all'anno. "Bisogna stabilire una cifra più alta", dichiara il presidente della Commissione Trasparenza capitolina, Marco Palumbo, al web magazine Passaggi Mag (www.passaggimag.it).

Attualmente il dossier è sul tavolo del Dipartimento Patrimonio e sono in corso verifiche tecniche assieme alla VII Commissione presieduta dalla pentastellata Valentina Vivarelli: "Stiamo lavorando - dice - per risolvere il tutto quanto prima, in vista di una prossima Commissione congiunta con la Mobilità". I vertici della Piccolomini si dicono allarmati di fronte a queste parole. "Se non arrivano i denari che il Comune deve alla Fondazione - spiega la Presidente, Benedetta Buccellato - il nostro Ente di beneficenza corre il rischio di chiudere". All'orizzonte si profila una massiccia mobilitazione da parte del mondo degli artisti. "Tutti sapranno che il Comune trattiene i soldi destinati agli attori anziani indigenti e non sarà certo una bella figura per l'Amministrazione capitolina", avverte Massimo Reale, in prima linea nella difesa dei diritti dei colleghi in difficoltà.