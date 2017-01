Roma, 18 gen. (askanews) - Anche la linea metro B/B1 è stata riattivata alle 14.40 e al termine delle verifiche tecniche effettuate a scopo precauzionale a seguito degli eventi sismici della mattinata. Lo comunica l'Atac in una nota spiegando che i controlli effettuati "non hanno rilevato alcuna criticità in nessuna delle linee verificate e il servizio è stato riaperto al pubblico in piena sicurezza". Contestualmente, è stato sospeso il servizio navetta sostitutivo di superficie.

Al momento sono in ancora in corso le verifiche sulla linea Roma-Viterbo: a supporto dell'utenza il servizio, nel tratto urbano Flaminio-Montebello, è sostituito da bus ed è stata potenziata la linea 200.