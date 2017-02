Roma, 23 feb. (askanews) - Atac spa precisa che "la selezione per il responsabile dell'ufficio antifrode è stata svolta nella massima trasparenza, pubblicità e rispetto delle normative in vigore". L'azienda del trasporto pubblico capitolino, inoltre "precisa che in data 21 febbraio 2017 Atac spa ha provveduto a inoltrare all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) il fascicolo completo contenente tutti gli atti inerenti la selezione". Quindi "in relazione alle dichiarazioni del signor De Francesco, nella sua qualità di segretario del sindacato Faisa-Confail, le riportate frasi diffamatorie e calunniose indirizzate ad Atac spa nulla tolgono al percorso di trasparenza oramai consolidato dal nuovo vertice aziendale". "Atac spa, infine - conclude la nota dell'azienda - informa di aver dato mandato alla propria Avvocatura per adire l'autorità giudiziaria in sede penale".