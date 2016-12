Roma, 21 dic. (askanews) - Hanno preso soldi dall'azienda di trasporto pubblico di Roma e li hanno trasferiti all'estero. Per questo 3 ex dirigenti dell'Atac ed un manager sono stati rinviati a giudizio dal giudice Fabio Mostarda su richiesta dei pubblici ministeri. Il processo comincerà il 10 maggio prossimo davanti all'VIII sezione del tribunale di Roma. Il peculato che sarebbe stato commesso, andrebbe tra il 2007 ed il 2010, per un milione e 62 mila euro.

Sotto processo sono andati Gioacchino Gabbuti, amministratore delegato di Atac spa dal 2005 al 2009 e di Atac Patrimonio fino al 2013; Antonio Cassano, già direttore operativo e direttore generale di Atac dal 2005 al 2012; Mauro Anselmi, sindaco del collegio sindacale di Atac Patrimonio; l'elenco è chiuso da Umberto Bianchi, rappresentante legale e poi liquidatore della azienda Pragmata.

La somma oggetto del presunto peculato sarebbe stata distratta dall'azienda attraverso la stipula di fittizi contratti di consulenza (ufficialmente per la valutazione del personale) con società intestate a prestanome. Dagli accertamenti dei magistrati il denaro sarebbe stato trasferito all'estero su alcuni conti correnti.