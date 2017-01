"Sono in continuo contatto con Baldissoni"

Roma, 12 gen. (askanews) - "Mi auguro che si faccia per la Roma e per i romani". Così il ministro dello Sport, Luca Lotti, ha risposto ad una domanda sulla trattativa legata alla realizzazione del nuovo stadio della società giallorossa.

A margine della presentazione del campionati del mondo di para sci alpino di Tarvisio, Lotti ha confermato "di essere in continuo contatto con Mauro Baldissoni per capire quali possono essere gli svuiluppi di questo argomento" anche se "non è una competenza del ministro dello Sport".