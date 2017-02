Roma, 19 feb. (askanews) - Consistente il sequestro di stupefacente effettuato dagli investigatori del commissariato San Basilio, a Roma, nel "bar della coltellata", così è definita la piazza di spaccio di via Corinaldo, questo fine settimana, 230 grammi tra cocaina ed hashish nascosta nei tubi delle ringhiere condominiali.

Durante la stessa operazione, si legge in una nota, è stato arrestato anche un pensionato romano che spacciava cocaina seduto fuori da un bar.

Variegato il consuntivo di fine settimana degli arresti effettuati dalla Polizia di Stato a Roma.

L'oleoresin capsicumu, la sostanza contenuta nello spray in dotazione da qualche giorno alle pattuglie della Polizia di Stato, si dimostra un prezioso alleato per i poliziotti che giornalmente devono confrontarsi con persone particolarmente violente ed aggressive; l'uso del nuovo strumento consente infatti agli operatori di agire efficacemente garantendo la sicurezza degli agenti ma anche del "fermato" stesso. È il caso dell'arresto di C.P. , un cinquantenne nato in Romania che la notte scorsa si è scagliato contro i poliziotti di volanti ed autoradio rei di averlo infastidito mentre prendeva a calci la porta della Caritas di San Lorenzo.

Solo la professionalità e la pazienza, dote quest'ultima particolarmente necessaria in questi casi, hanno permesso agli agenti del commissariato Primavalle e del reparto volanti di fermare una donna che, dopo aver litigato con l'ormai ex compagno, ha sfogato la sua ira "sedendosi" sul cofano della volante, insultando ed aggredendo una delle poliziotte intervenute.

2 gli arresti "al femminile" con l'esecuzione di 2 mandati di cattura; una ragazza romena di 35 anni è stata condotta nella sezione femminile del carcere di Rebibbia, mentre una giovane di origini rom, ricercata per 2 distinti provvedimenti, è stata accompagnata a Casal del Marmo.

Altri 4 pusher sono poi stati arrestati dagli agenti dei commissariati Celio, San Lorenzo e, in due distinti episodi, a Torpignattara.

Una trousse e 2 paia di occhiali è il bottino di un furto su auto che ha portato in manette infine due ragazzi romani di 33 e 20 anni; ad operare in questa circostanza gli agenti del reparto volanti e del commissariato Monteverde.