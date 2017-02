Roma, 25 feb. (askanews) - "L'accordo raggiunto ieri sera sullo stadio della Roma potrebbe rivelarsi una vera trappola per gli oltre 400mila romani che abitano o frequentano per motivi di lavoro quel quadrante della città": a sostenerlo è Raimondo Grassi, architetto urbanista e presidente del movimento Roma Sceglie Roma.

"Roma Sceglie Roma è contraria alla cultura del 'No per il No' e alla criminalizzazione del cemento. La Capitale - sottolinea il presidente di Roma Sceglie Roma - ha urgente bisogno di infrastrutture e grandi investimenti che possano rilanciare l'economia e creare posti di lavoro per i giovani, ma tutto questo deve avvenire attraverso un piano di sviluppo che metta a sistema le emergenze della città e non con un accordo al ribasso e sulle spalle dei cittadini".(Segue)