Roma, 28 feb. (askanews) - Associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, frode in pubbliche forniture, falso ideologico, corruzione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sono queste le principali accuse per cui la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di 7 persone e 7 società in relazione ad alcuni appalti banditi per piccoli aeroporti del Lazio.

Tra i soggetti sotto accusa c'è l'ex direttore dell'aeroporto di Ciampino (competente anche per gli aeroporti di Roma Urbe, Aquino, Viterbo e Rieti) Sergio Legnante; l'ingegnere dell'Enac Alfonso Mele; il manager Massimiliano Mantovano e i suoi collaboratori Adriano Revelant, Luigi Guerrini e Miriam Brusca. Tra gli imputati anche Renato Lolli, dipendente Enac.

Gli accertamenti sono stati coordinati dal pm Mario Palazzi. Secondo gli inquirenti per avere il monopolio dei lavori da affidare negli scali sarebbero state alterate le procedure di gara d'appalto indette dall'Enac, gonfiando in modo fraudolento i costi dei lavori eseguiti e assicurando indebiti profitti da dividere assieme ai pubblici funzionari infedeli.