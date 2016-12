Oggi la requisitoria. Sentenza prevista per marzo prossimo

Roma, 20 dic. (askanews) - Condannare il sindaco e due assessori per l'accusa di apologia del fascismo. Questa la richiesta del pubblico ministero Francesco Menditto nel processo per il caso del mausoleo del gerarca Rodolfo Graziani. Nei confronti del primo cittadino Ercole Viri è stata sollecitata la pena a due anni di reclusione e 500 euro di multa; per i due assessori, Giampiero Frosoni e Lorenzo Peperoni, invece, ad un anno e sette mesi di reclusione e 400 euro di multa.

Il rappresentante della pubblica accusa che è anche procuratore capo di Tivoli ha chiesto al tribunale anche la confisca del mausoleo. La sentenza è prevista per il 21 marzo prossimo. Nel procedimento sono costituite parti lese, tra gli altri, l'Anpi, con l'avvocato Emilio Ricci. Lo scorso anno la Regione Lazio aveva bloccato il finanziamento per il sacrario. Affile è un piccolo centro che conta circa 1.600 abitanti e ricade nel territorio della provincia di Roma.

La storia del monumento dedicato al generale e gerarca fascista si trascina ormai da molti anni. Graziani morì nel 1955. Il manufatto fu realizzato inaugurato nell'agosto 2012.