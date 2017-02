Roma, 9 feb. (askanews) - Roma, 9 febbraio 2017 - "Profondo dolore per la tragedia avvenuta oggi su via Nomentana dove un anziano ha perso la vita. Siamo vicini alla famiglia della vittima". Così in una nota l'Assessora alla Città in Movimento di Roma Capitale Linda Meleo, a proposito dell'incidente avvenuto stamane all'angolo tra la Nomentana e via Pola, dove un anziano è morto investito da un autobus.