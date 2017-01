Roma, 15 gen. (askanews) - Sono stati liberati i dannati di Pogradec, una quarantina di cani detenuti in condizioni allucinanti nel canile lager in Albania, balzato più volte alla ribalta e oggetto di numerosi appelli degli animalisti. A rendere noto il fatto è l'Enpa. Quello compiuto è un blitz che in poche ore dopo aver attraversato l'Adriatico ha portato la squadra di intervento delle missioni internazionali in una delle più impervie zone della Albania.

Coordinata da Marco Bravi, presidente del Consiglio Nazionale Enpa, e dal medico veterinario Meir Levy, l'azione ha avuto preziosi supporti come la preziosa esperienza nelle catture offerta dalla presenza di Marco Lupoli (Enpa Manfredonia) e l'aiuto di una decina di volontari locali, che hanno permesso di districarsi nell'operazione anche con la lingua albanese e le complesse procedure doganali.

Gli animali, ora sbarcati in Italia sani e salvi, avranno bisogno di attenzioni e cure particolari date le condizioni spaventose in cui erano detenuti. Poi verrà il momento della solidarietà: seguite l'operazione Pogradec sui social e sul sito Enpa e, nelle prossime settimane, oltre alla pubblicazione del video sull'operazione, vi faremo sapere come e dove aiutare uno o più di questi sfortunati animali, regalando loro una nuova vita.