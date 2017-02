Passo Corese, 10 feb. (askanews) - Procede a passi da gigante la costruzione del secondo Centro di distribuzione Amazon in Italia, che sarà operativo nell'autunno di quest'anno. Il cantiere della struttura è stato visitato stamane dal ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio e dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Situato a Passo Corese frazione del Comune di Fara in Sabina (RI), a poco più di 30 Km a nord di Roma, il centro si estende su 60mila quadrati, ha comportato 150 mln di investimento da parte del colosso americano e si prevede che a pieno regime, ovvero entro tre anni, vi lavoreranno 1200 persone.

"Sono felice di essere qui, vorrei che tante prime pietre fossero così, vi affiderei un po' di opere pubbliche italiane", ha detto scherzando il ministro Delrio, che non si aspettava che il cantiere fosse in una fase così avanzata. "Questo centro - ha proseguito - dice quanto sia importante per l'Italia la logistica. Come Paese - ha spiegato - perdiamo 40-50 miliardi per carenze di efficienza logistica. Se l'Italia avesse la logistica della Germania potremmo beneficiare di 34 miliardi in più". Secondo il ministro, questo secondo centro di distribuzione Amazon in Italia è anche "paradigmatico della strada che l'Italia deve imboccare", che è quella di "continuare sulla strada intrapresa: favorire investimenti accompagnandoli con una forte semplificazione burocratica e fare una bouna programamzione del sistema infrastrutturale. Così l'Italia può riprendere il suo cammino". "Mi arrabbiavo - ha sottolineato nel suo intervento - quando ci criticavano perhè avevamo tagliato le tasse alle imprese accusandoci di essere amici dei miliardari: ecco perché lo facevamo, perché il lavoro lo creano le imprese".

"Grande soddisfazione" è stata espressa anche dal governatore della Regione Zingaretti per il fatto che "un grande player globale ha deciso investire nel Lazio" che "nell'ultimo anno si è piazzato al primo posto tra le regioni per la crescita del numero di imprese".

"Questo centro è un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di sviluppo in Italia - ha detto Roy Perticucci, vice presidente Operations Europe di Amazon - e del nostro impegno nel migliorare l'efficienza e la flessibilità delle nostre consegne. Siamo in linea con i tempi previsti per terminare la costruzione della struttura e avviare l'attività entro il 2017".