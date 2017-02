Roma, 10 feb. (askanews) - Prosegue anche a febbraio il programma mensile di spazzamento meccanizzato "protetto", con divieti di sosta temporanei, delle grandi arterie stradali della Capitale. A partire da domenica e fino a venerdì della prossima settimana il piano di interventi interesserà via Aurelia (12-17 febbraio). Le operazioni proseguiranno poi su via Appia (19-24 febbraio), via Ardeatina (21-25 febbraio) per concludersi con via Ostiense (27 febbraio-2 marzo). Su via Laurentina le operazioni di pulizia sono state avviate domenica scorsa e si sono concluse nella giornata di ieri (giovedì 9 febbraio). Su www.amaroma.it nella sezione "I Servizi del tuo quartiere" si possono visualizzare gli itinerari georeferenziati su mappa con orari e date. Lo comunica in una nota Ama.

Le operazioni prevedono attività intensive di pulizia straordinaria, diserbo, lavaggio e sanificazione e si snodano in entrambi i sensi di marcia, da e verso il GRA. Mediamente sono impegnati 8/10 operatori al giorno, supportati da spazzatrici, lavastrade, veicoli a vasca, ecc.

Su via Aurelia il piano di pulizie riguarderà i tratti tra il GRA e piazza Irnerio e coinvolgerà, inoltre, le principali strade e piazze connesse alla consolare: circonvallazione Aurelia, piazza di villa Carpegna, via Gregorio VII, piazza Pio XI, via Candia, piazza Santa Maria delle Grazie, via Angelo Emo, via Baldo degli Ubaldi e piazza Irnerio. (Segue)