Roma, 23 dic. (askanews) - "A seguito di una nota a me anticipata da parte di un gruppo di lavoratori, in cui si evidenziano alcune criticità legate alla contrattazione di primo livello recentemente approvate dalle OOSS a livello nazionale, in particolare il previsto aumento di due ore nell'orario settimanale, e considerata la correlazione con l'ingente numero di ore annue di lavoro straordinario, intendo dare precise disposizioni affinché il ricorso all'orario straordinario debba essere autorizzato di volta in volta e sotto la mia diretta supervisione, con l'obiettivo di ridurlo drasticamente, in funzione del miglior efficientamento del servizio reso". Lo dichiara in una nota l'Amministratore Unico di Ama Spa, Avvocato Antonella Giglio.

"Si rende pertanto necessaria un'ampia ed articolata riorganizzazione della azienda finalizzata a tale obiettivo, che rende opportuna la decisione di sospendere l'applicazione del nuovo CCNL di categoria, nella parte relativa all'aumento delle due ore settimanali, la cui applicazione era prevista - previo avvio della contrattazione di secondo livello - a partire dal 1 gennaio 2017", conclude Giglio.