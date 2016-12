Rsu della Capitale non ha firmato. A Napoli preservata occupazion

Roma, 22 dic. (askanews) - "La Rsu di Roma non ha firmato mentre a Napoli sì. A questo punto non c'è alternativa ai licenziamenti a Roma". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, in merito alla vertenza Almaviva Contact.

"Abbiamo fatto qualsiasi cosa possibile - ha aggiunto a margine di una conferenza - e il governo non ha mai mollato un secondo. Siamo contenti di aver preservato l'occupazione a Napoli".