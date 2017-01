Roma, 20 gen. (askanews) - "Noi non lasceremo soli i lavoratori, licenziati da Almaviva. Si è costituito un gruppo di lavoro che in pochi giorni metterà in campo tutte le misure di ricollocazione formazione e sostegno al reddito previste in questo caso. E' evidente che non può essere scaricata sulle persone una evoluzione drammatica di una ridi aziendale". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, al termine di un incontro al Ministero del Lavoro, dedicato alla vicenda Almaviva, al quale hanno preso parte il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, il ministro del Mise, Carlo Calenda, il sottosegretario Teresa Bellanova e l'assessore regionale del Lazio al Lavoro Lucia Valente.