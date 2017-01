Roma, 21 gen. (askanews) - "Sono giustissime le rivendicazioni dei lavoratori ex Almaviva sugli ammortizzatori sociali e sui provvedimenti per il ricollocamento. Dopo l'incontro che abbiamo avuto ieri con i ministri Calenda e Poletti e il sottosegretario Bellanova siamo già a lavoro per realizzare provvedimenti adeguati". Così in una nota Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio assicurando che "nessuno sarà lasciato solo".