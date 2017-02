Roma, 16 feb. (askanews) - "Soddisfazione per la presentazione delle misure di ricollocazione dei lavoratori licenziati da Almaviva, che sono state illustrate questa mattina dai ministri Poletti e Calenda, insieme al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e al presidente di Anpal, Maurizio Del Conte". Così Massimiliano Valeriani, capogruppo PD della Regione Lazio. "L'Amministrazione regionale è stata da subito vicino ai 1666 ex dipendenti Almaviva e si è impegnata, in collaborazione con il Governo nazionale, per trovare soluzioni adeguate. Ora inizierà per i lavoratori interessati un programma di orientamento, formazione e sostegno, oltre ad alcuni incentivi per le aziende che assumeranno a tempo indeterminato. In particolare, risorse per l'assegno di ricollocazione e bonus per l'assunzione. L'obiettivo principale - conclude Valeriani - resta quello di non lasciare sole queste persone, continuando ad aiutarle e ad accompagnarle in un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro".