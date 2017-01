Roma, 17 gen. (askanews) - "Esprimiamo soddisfazione per l'impegno che il Presidente della Regione Lazio ha preso per cercare di riaprire la vertenza Almaviva. Siamo consapevoli, però, che le sole politiche attive del lavoro non bastano. Ma allo stesso tempo sappiamo che il 22 dicembre la sede di Roma non ha firmato l'accordo dando così il via libera alla chiusura e al conseguente licenziamento dei 1667 lavoratori, mentre i lavoratori della sede di Napoli dicevano si alla proroga dei tre mesi nella speranza di trovare una soluzione alternativa alla chiusura". Così in una nota i Segretari Generali della Cisl del Lazio, della Cisl di Roma Capitale Rieti, della Fistel Cisl Roma e Lazio, Andrea Cuccello, Paolo Terrinoni e Alessandro Faraoni. "Era la stessa cosa che si chiedeva ai lavoratori romani - dicono - per riaprire il dialogo con l'azienda e trovare soluzioni. Ma non è stato possibile. E questo rende complessa la situazione". (segue)