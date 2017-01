Roma, 20 gen. (askanews) - "Apprezziamo l'impegno del Presidente Zingaretti per risolvere la vertenza Almaviva e per le misure che verranno adottate sin dalla prossima settimana con il pacchetto d'interventi per la ricollocazione, formazione e sostegno al reddito. Ricordiamo, però, che le sole politiche attive non bastano e che è necessario porre attenzione anche alle altre vertenze che si profilano all'orizzonte. Pensiamo a Sky e ad Alitalia. Messe tutte insieme, infatti, potrebbero trasformarsi in una vera emergenza sociale. Ecco perché ne auspichiamo la soluzione". Così in una nota i Segretari Generali della Cisl del Lazio e della Cisl di Roma Capitale Rieti, Andrea Cuccello e Paolo Terrinoni. "Fatto questo per la Cisl è prioritario che la politica si faccia carico, oltre che a gestire le emergenze, a lavorare per attrarre investimenti e rendere il territorio romano laziale il punto di arrivo e non di fuga, come si augura la città di Milano quando chiede di spostare la Rai".