Roma, 16 feb. (askanews) - "Le misure di ricollocamento per gli ex lavoratori della sede romana di Almaviva, presentate questa mattina dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti presso il ministero del Lavoro, rappresentano la volontà di dare una risposta a quei 1666 dipendenti che da dicembre sono senza lavoro. L'Amministrazione regionale si è impegnata per trovare soluzioni che si traducano in un programma di orientamento, formazione e sostegno per gli ex lavoratori e in incentivi per le aziende che assumeranno a tempo indeterminato". A dirlo la consigliera regionale del Lazio di Si-Sel Marta Bonafoni. "Il piano, rispetto alla cassaintegrazione, punta dunque a un percorso di accompagnamento verso l'individuazione di un impiego e ci auguriamo possa davvero dare una risposta a chi oggi si trova senza prospettive" conclude Marta Bonafoni.