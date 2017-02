Roma, 24 feb. (askanews) - "La delusione dei tifosi della Roma rappresenta un vero schiaffo a tutta la nostra città. Dopo anni di attesa, di progetti e di illusioni, il No imposto dal Movimento 5 stelle alla Sindaca Raggi è un colpo durissimo non solo a questo progetto ma a tutta la squadra. L'As Roma rischia di essere abbandonata dai proprietari americani, mettendo così in serio pericolo sia la sostenibilità dei bilanci che il settore sportivo e societario. Mi auguro che, anche in base agli appelli del Presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, ci sia spazio e modo per la Giunta comunale e l'Assemblea Capitolina di rivedere questa assurda decisione". Così in una nota l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno.