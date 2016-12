Roma, 22 dic. (askanews) - "Alcuni degli sponsor che avrebbero dovuto coprire le spese del concertone di Capodanno a Roma hanno deciso di fare un passo indietro e così Roma avrà una notte di San Silvestro senza il tradizionale appuntamento musicale. Questa vicenda è la ciliegina sulla torta dei disastri che Virginia Raggi e i 5 Stelle stanno mettendo in campo, uno dopo l'altro, nella Capitale. Quella guidata dalla Raggi è un'amministrazione che si è caratterizzata fino ad ora per superficialità e sciatteria". Lo ha affermato in una dichiarazione l'ex Sindaco di Roma di centrodestra Gianni Alemanno.

"Il danno che avrà la capitale dalla cancellazione del concertone sarà enorme - ha proseguito- oltre al fatto che i romani e i turisti si ritroveranno a passare la notte in una città dove il Comune non ha pensato minimamente a investire. Dopo la promozione delle mete straniere sul sito del Comune, i 5 Stelle hanno ben pensato di spegnere anche un altro appuntamento clou per la Capitale. Che dire poi della decisione, attraverso un'ordinanza del sindaco, di vietare i fuochi d'artificio dal 29 dicembre al primo gennaio? Niente colori e divertimento nella città, ma solo buio. Il capodanno di Roma non sarà una festa, ma un funerale".