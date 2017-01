Roma, 13 gen. (askanews) - Luneur Park S.p.A. "in merito alle indagini sulla caduta di un pino il 5 gennaio in via dell'Artigianato, conferma di avere in gestione dal 2008 l'area su cui sorge il Parco divertimenti e che da quel momento sono state rigidamente osservate le normative in tema di sicurezza, anche in riferimento alla manutenzione delle numerose piante, rivolgendosi a ditte specializzate che hanno costantemente interloquito, come da legislazione, con le autorità pubbliche preposte alla salvaguardia della flora.

Luneur Park S.p.A ha da subito manifestato la propria disponibilità a collaborare con l'autorità inquirente e spontaneamente si è proposta di sostenere economicamente la sfortunata cliente rimasta coinvolta nell'incidente appena uscita dal Parco". E' quanto si legge in una nota. L'albero si era abbattuto al suolo a causa del vento forte. Nell'impatto era rimasta ferita una donna. Fortunatunatamente illeso il bambino che era con lei.