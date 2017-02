Roma, 11 feb. (askanews) - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palestrina, nel corso delle scorse settimane, sono intervenuti ad Albano Laziale, per liberare un cittadino albanese sequestrato in un casolare di campagna, arrestando tre connazionali che lo avevano tenuto segregato per tre giorni per un debito non onorato di circa 13.000 euro.

Ripercorrendo brevemente la storia della vittima - spiegano i Carabinieri in una nota -, la vittima del sequestro, all'inizio della scorsa estate, avendo in animo di aprire una piccola attività commerciale su Roma, si era rivolto a dei connazionali per chiedere un prestito di circa 7000 euro, avendo da questi la disponibilità ma con l'accordo che la somma sarebbe stata ridata con l'aggiunta di 700 euro al mese fino alla restituzione. Per i primi due mesi lo stesso ha fatto fronte ai tassi usurai del debito contratto ma successivamente, date le difficoltà economiche, non è più riuscito a restituire i soldi richiesti. Da parte dei connazionali creditori sono iniziate allora le telefonate e le minacce di morte nei confronti anche dei suoi familiari, fino a che gli stessi non l'hanno sequestrato portandolo con la forza in un casolare abbandonato nelle campagne di Albano Laziale. (Segue)