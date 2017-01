Roma, 16 gen. (askanews) - Il tribunale civile di Roma apre due nuove aule per le procedure relative agli immigrati. Finora le discussioni tra le parti avvenivano in una sala all'interno dell'archivio di via Damiata, in maniera poco sicura e poco dignitosa, con 30-40 migranti costretti ad attendere il proprio turno a bordo del cellulare delle forze dell'ordine senza poter usufruire neppure dei servizi igienici.

Ma da stamane, grazie al lavoro ed all'impegno dei magistrati del gruppo sicurezza della Procura Generale, è stato possibile recuperare questi nuovi spazi di cui prima usufruiva una banca. Il finanziamento del ministero della Giustizia e del Provveditorato ai Lavori Pubblici della Regione Lazio ha permesso che i desideri di magistrati, avvocati ed utenza, diventassero realtà.

(Segue)