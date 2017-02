Al Campus Etoile di Tuscania il primo corso per chef salutista

Roma, 1 feb. (askanews) - Arriva il primo corso italiano per diventare 'chef salutista': succede al Campus Etoile Academy, la più antica scuola di cucina e pasticceria d'Italia con sede a Tuscania, nel viterbese, dove l'11 febbraio si terrà l'Open Day per chi sogna di lavorare in cucina o in pasticceria. I workshop riguardano i tre corsi di alta formazione per diventare chef, chef salutista (novità assoluta nel panorama italiano) e pasticcere.

I laboratori sono gratuiti ma a numero chiuso: per partecipare è necessario registrarsi compilando l'apposito sul sito www.scuoladicucinaetoile.com o scrivere a info@campusetoile.comspecificando il tipo di corso a cui si è intenzionati iscriversi. Oltre al workshop, durante la giornata di Etoile Experience (dalle 10.00 alle 15.00 circa) sarà possibile visitare la struttura, ricevere informazioni sull'iscrizione e sulla qualifica professionale legalmente riconosciuta rilasciata al termine del percorso, e incontrare il rettore Rossano Boscolo.