Roma, 26 feb. (askanews) - "Mai avventurarsi da soli in montagna, soprattutto con la neve, portare sempre con sé un kit contenente le cose necessarie, dire sempre a qualcuno dove si sta andando e soprattutto seguire i sentieri tracciati. Se si fa un'escursione, è raccomandabile uscire in gruppo e con una guida. Non allontanarsi mai dal gruppo, informarsi sul grado di difficoltà dell'itinerario ed essere consapevoli delle proprie capacità fisiche. Avere con sé un abbigliamento ed equipaggiamento idonei all'itinerario scelto e portare in tasca la cartina dei luoghi che si vorranno attraversare. Non sottovalutare anche il più piccolo sintomo, come stanchezza o altro e comunicarlo subito alla guida. Queste sono solo alcune delle raccomandazioni necessarie per godere in serenità dell'ambiente montano soprattutto in presenza di neve". Lo ha affermato Daniele Ruggieri, istruttore primo soccorso e cure secondarie delle Guide Ambientali Escursionistiche Italiane che opera all'interno del Parco Naturale degli Aurunci nel Lazio.

I weekend con le Guide Ambientali Escursionistiche Italiane sono pieni di successo. Sono loro le sentinelle del territorio, specializzate in tanti rami importanti che spaziano dalla geologia alla biologia, dall'archeologia all'intero mondo della natura. Le Guide Ambientali Escursionistiche conoscono ogni angolo dell'Italia ed anche nel 2017 daranno l'opportunità a 4 milioni di turisti di conoscere l'Italia tutta. (Segue)