Roma, 23 dic. (askanews) - "Inizia male la nuova assessore alla Sostenibilita' Ambientale, Pinuccia Montanari". Lo afferma l'Aduc (Associazione Diritti Utenti e Consumatori ) in una nota. "Leggiamo di dichiarazioni ovvie: produrre meno rifiuti, riciclo e pulizia delle strade. Chi direbbe il contrario? E poi, l'assessore Montanari annuncia questa 'rivoluzione' nel blog di Beppe Grillo (in questo segue la sindaca Raggi). Vorremmo ricordare alla neo assessore che esistono le sedi istituzionali, per esempio la Giunta e il Consiglio Comunale o, a volere, il portale del Comune, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, per presentarsi ed esporre il proprio programma. L'utilizzo dei blog privati, di chiunque siano, fa parte della comunicazione personale e si prestano molto bene per gli slogan non per i ragionamenti. Aspettiamo dalla neo assessore un programma per riportare la Capitale d'Italia ad un minimo di 'Sostenibilita' Igienica' e le ricordiamo che e' l'assessore di tutti cittadini romani".