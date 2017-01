Roma, 27 gen. (askanews) - All'aeroporto di Fiumicino inizia oggi "l'anno del Gallo", con la celebrazione del Capodanno cinese che ha coinvolto passeggeri, ma anche vettori e operatori aeroportuali. L'evento, informa una nota di Adr, si è svolto nella nuova area di imbarco E, per i voli Extra Schengen, dove 10 artisti si sono esibiti nella tradizionale Danza del Leone, mentre ai viaggiatori presenti sono stati offerti i tipici biscotti della fortuna.

Hanno preso parte all'iniziativa, organizzata da Adr, i rappresentanti delle più importanti compagnie aeree cinesi - Air China, Cathay Pacific, China Airlines, China Eastern, China Southern e Hainan Airlines - che insieme ad Alitalia connettono direttamente lo scalo con dieci grandi città della Greater China: Pechino, Xi'an, Chongqing, Haikou, Wuhan, Canton, Shanghai, Wenzhou, Hong Kong, Taipei. Un vero e proprio record, che l'aeroporto di Roma condivide in Europa solo con Parigi.

La strategia di sviluppo verso le mete orientali, portata avanti da Adr in questi ultimi anni, ha ottenuto importanti ritorni in termini di crescita del traffico. Nel 2016, infatti, sono stati 480.000 (+51% vs 2015) i passeggeri transitati sulla rotta Roma - Cina e ben 690.000 (+28% vs. 2015,) se consideriamo anche quelli che hanno viaggiato da e per la Greater China. Fiumicino è tra i primi scali al mondo a essere stato accreditato come "Welcome Chinese Airport", riconoscimento recentemente elevato a livello Gold, rilasciato dalla China Tourism Academy.

I servizi avviati in quest'ottica vanno dalla segnaletica informativo-commerciale, al sito web in lingua cinese, alla disponibilità di acqua calda gratuita nei punti di ristoro dell'aerostazione, al servizio Personal shopper, che vede addette Adr fornire assistenza in lingua cinese. Un'offerta dedicata che, dallo scorso dicembre, si è ulteriormente arricchita, con l'apertura nella nuova Area di imbarco E, di un primario operatore del food specializzato in cucina orientale. Novità anche per lo shopping: sempre al Capodanno cinese è dedicata la promozione di Adr con Damiani, che in occasione della ricorrenza offre l'8% di sconto su tutti gli acquisti, senza limiti di spesa, per tutti i passeggeri che imbarcano per destinazioni Extra Schengen (non Ue), sui prezzi già scontati del 22%, per l'esenzione dell'Iva.