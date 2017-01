Roma, 20 gen. (askanews) - L'operatività della pista 1 dell'aeroporto Leonardo da Vinci sarà sospesa dalle 23.00 di stasera, venerdì 20 gennaio, alle 6.00 di venerdì 3 marzo per consentire interventi di manutenzione e innovazione tecnologica dell'infrastruttura.

I lavori riguarderanno il rifacimento della pavimentazione della pista e delle superfici adibite al rullaggio degli aeromobili. Verrà inoltre completamente sostituito e rinnovato - informa Adr in una nota - l'intero impianto di illuminazione, sia attraverso l'impiego di innovative lampade a Led (in un'ottica di miglioramento della visibilità e di risparmio energetico) sia grazie all'installazione di un nuovo sistema di monitoraggio delle luci. Completeranno l'intervento i lavori sulla rete idraulica della zona Ovest in area piste, con la realizzazione di un nuovo collettore per il deflusso delle acque piovane dalle superfici aeroportuali. L'investimento per questo slot di attività è di circa 5 mln di euro.

Al fine di ridurre al minimo eventuali impatti sull'operatività dello scalo, è stato svolto un lavoro di coordinamento tra Adr, Enac, Enav, Assoclearance e le compagnie aeree che operano su Fiumicino. "Il periodo scelto per i lavori, essendo il meno trafficato nella media annuale, minimizza la possibilità di riflessi sull'operatività dello scalo. I passeggeri saranno costantemente informati attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili (monitor in aeroporto, sito, piattaforme social, ecc.)", si legeg nella nota.