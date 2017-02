Roma, 25 feb. (askanews) - Lunedì 27 febbraio 2017, alle 16,00, presso l'ingresso della scuola elementare "Adelaide Bono Cairoli", in via Giordano Bruno, 2 a Roma, prenderà nuovamente il via il progetto "Anziani supervigili", promosso dalle Acli di Roma e provincia e dalla Federazione Anziani e Pensionati (FAP) delle Acli di Roma, con il patrocinio del Municipio Roma I Centro.

L'iniziativa vedrà la partecipazione di "nonni e nonne" ultrasessantenni che si caleranno nel ruolo di "super vigili" garantendo la loro presenza davanti alla scuola sia in entrata che in uscita per facilitare l'attraversamento pedonale e per tutelare la sicurezza dei bambini.

Questo progetto aveva preso il via lo scorso anno grazie al finanziamento della Regione Lazio. Quest'anno, scaduto il progetto finanziato, si rinnova in collaborazione con il Municipio Roma I Centro e con le forze delle Acli e della Fap Acli di Roma, e grazie alla disponibilità dei tanti anziani che mettono a disposizione volontariamente il loro tempo.

Saranno presenti: Lidia Borzì, presidente Acli Roma e provincia, Sabrina Alfonsi, presidente Municipio Roma I Centro, Francesco De Vitalini, segretario FAP ACLI Roma, Emiliano Monteverde, assessore alle politiche sociali del Municipio Roma I Centro, Giovanni Figà Talamanca, assessore alle politiche educative e scuola del Municipio Roma I Centro e la prof.ssa Barbati, dirigente scolastico della scuola elementare "Adelaide Bono Cairoli". (Segue)