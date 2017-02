Roma, 26 feb. (askanews) - Domani, lunedì 27 febbraio 2017, alle 16, all'ingresso della scuola elementare "Adelaide Bono Cairoli", in via Giordano Bruno, a Roma, prenderà nuovamente il via il progetto "anziani supervigili", promosso dalle Acli di Roma e provincia e dalla Federazione anziani e pensionati (Fap) delle Acli di Roma, con il patrocinio del Municipio Roma I Centro.

L'iniziativa vedrà la partecipazione di "nonni e nonne" ultrasessantenni che si caleranno nel ruolo di "super vigili" garantendo la loro presenza davanti alla scuola sia in entrata che in uscita per facilitare l'attraversamento pedonale e per tutelare la sicurezza dei bambini.

Questo progetto - ha spiegato Acli Roma - aveva preso il via lo scorso anno grazie al finanziamento della Regione Lazio. Quest'anno, scaduto il progetto finanziato, si rinnova in collaborazione con il Municipio Roma I Centro e con le forze delle Acli e della Fap Acli di Roma, e grazie alla disponibilità dei tanti anziani che mettono a disposizione volontariamente il loro tempo.

Saranno presenti: Lidia Borzì, presidente Acli Roma e provincia, Sabrina Alfonsi, presidente Municipio Roma I Centro, Francesco De Vitalini, segretario Fap Acli Roma, Emiliano Monteverde, assessore alle politiche sociali del Municipio Roma I Centro, Giovanni Figà Talamanca, assessore alle politiche educative e scuola del Municipio Roma I Centro e la professoressa Barbati, dirigente scolastico della scuola elementare "Adelaide Bono Cairoli".(Segue)